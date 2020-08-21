Студенты летней школы на Соловках исследуют содержание серебра в Святом озере

АРХАНГЕЛЬСК, 21 августа. /ТАСС/. Студенты летней соловецкой школы Северного Арктического федерального университета (САФУ, Архангельск) исследуют содержание серебра в Святом озере на Большом Соловецком острове и в других водоемах архипелага. Как рассказала ТАСС в пятницу руководитель проекта, заместитель директора интеллектуального центра - научной библиотеки САФУ Светлана Тюкина, в этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции школа проходит в непривычном формате: сначала онлайн-лекции, а затем практика на Соловках.

"В этом году школа проходит в другом формате, не как обычно. Мы лекционную часть увели в онлайн, лекции начались. На Соловках мы должны быть в понедельник. Сегодня вся группа сдает тест на коронавирус, это является для нас допуском. Конечно, мы все очень надеемся, что ответ позволит сесть в поезд и отправиться на Соловки. <…> В этом году у нас акцент на исследование воды, в частности, мы хотим проверить гипотезу, выдвинутую в прошлом году, о повышенном содержании серебра в соловецких озерах, в Святом озере", - сказала Тюкина.

В 2019 году участники школы нашли в Святом озере, которое находится около Соловецкого Кремля, место вероятного сброса сточных вод. "В прошлом году участники-экологи нашли место слива, явного ухудшения качества воды, - пояснила собеседница агентства. - В этом году планируется изучить биоценоз Святого озера, будут браться пробы на уровень содержания бактерий, пробы будут исследоваться уже в Архангельске". Результаты исследований будут переданы в фонд развития Соловецкого архипелага. "Они хотят разработать проектные решения по тому, как можно сократить антропогенное воздействие, - добавила она. - То есть не просто фиксировать, что есть влияние, проблемы с биоценозом, но и предложить, что можно сделать, чтобы минимизировать вредное воздействие".

В исследованиях будут принимать участие 35 человек. В этом году, кроме изучения воды, запланировано еще несколько направлений, на архипелаг отправятся историки, физики, специалисты в области IT, социологи и культурологи. Сейчас они знакомятся с теоретической частью. Уже состоялись лекции о Соловках в русской литературе - какие произведения были написаны на архипелаге и об архипелаге, а также о символическом значении Соловков. Следующий блок посвящен истории Соловков, а также как архипелаг показан в новом учебнике по истории Архангельского Севера. 22 августа студентам проведут занятия по биотехнологиям на Соловках. Еще одна лекция будет посвящена тому, как использовать занимательную физику, рассказывая об истории инженерных объектов архипелага. Таких на островах несколько, и участники школы уже на месте продолжат их изучение, чтобы дать рекомендации Соловецкому музею-заповеднику по созданию музейных объектов, в частности, в сухом доке.

Занимательные уроки

Часть озер на Большом Соловецком острове соединены системой каналов. В 1801 году на Соловках был построен сухой водоналивной док, который стал одним из первых сухих доков России. В доке ремонтировались как монастырские суда, так и суда, зашедшие в Соловки с коммерческими целями. У Соловецкого монастыря была собственная гидроэлектростанция, она была установлена на канале между Святым озером и сухим доком в 1911 году. "В этом году по просьбе музея участники обратятся к сухому доку, есть проект экскурсионного объекта. Они будут вовлечены в работу по созданию 3D-моделей, подготовке исторического описания, - отметила Тюкина. - На выходе должны быть предложения по музеефикации сухого дока в связке с гидроэлектростанцией, и занятию для детей: урок физики с краеведческим аспектом".

Группа историков в ходе школы проведет на острове игру-квест, в которой предложат принять участие как представителям музея, так и местным жителям. Квест разработали преподаватели истории Василий Кузнецов из Москвы и Михаил Копица из Архангельска. Он посвящен Соловецкому сидению 1668-1676 гг. Это вооруженное сопротивление монахов Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря, а также беглых крестьян, посадских людей, стрельцов, солдат церковным реформам патриарха Никона. Из-за отказа монастыря принять нововведения правительство страны распорядилось конфисковать все вотчины и имущество монастыря. В 1668 году на Соловки прибыли царские полки и приступили к осаде монастыря. Боевые действия продолжались несколько лет и завершились в 1676 году падением Соловецкого монастыря. "В игре несколько ролевых сюжетов, разные группы участников. Думаю, будет интересно", - добавила Тюкина.

Участники школы должны будут на месте придумать свою игру. В дальнейшем ее сможет использовать музей-заповедник и музей занимательных наук САФУ в Архангельске, чтобы в ней могли принимать участие школьники города.

Блок культурологии в этом году посвящен музыке. Его участники продолжат изучение соловецкой музыкальной традиции. Они планируют разработать для экспозиций Соловецкого музея-заповедника музыкальное сопровождение. "Понятно, что не сохранились записи, например, концертов, которые были в лагере, но есть музыка той эпохи", - сказала руководитель школы. Группа IT продолжит работу с сайтом музея. В прошлом году студенты разработали виртуальную экскурсию по выставке, посвященной соловецким юнгам. "Она сейчас на сайте, с ней можно познакомиться, и наши студенты очень горды тем, что их работа настолько пригодилась, особенно в этом году", - добавила она.

Культурная программа

Группа социологов обычно в рамках школы проводит опросы местных жителей. В этом году студенты решили познакомить жителей Соловков с результатами своих исследований. "Обычно мы всегда отсюда данные увозим: исследования, мониторинг, - сказала Тюкина. - А сейчас ребята хотели бы представить, что уже было и поймать обратную связь".

В этом году экскурсии в связи с пандемией коронавирусной инфекции возможны только на открытом воздухе. Участники планируют посетить остров Муксалма, который соединяется с Большим Соловецким островом каменной валунной дамбой XIX века протяженностью более 1 км, и мыс Печак. Это очень живописный уголок тундры в 8 км от Соловецкого Кремля. Для студентов пройдут мастер-классы по мезенской росписи, росписи пряников-козуль, по созданию интеллектуальных игр, они научатся делать гончарные изделия и изразцы по соловецким традиционным технологиям.

Летняя школа на Соловках продлится до 30 августа. По срокам проведения она совпадет с Днями памяти политических репрессий, в рамках которых пройдет VI Международная научно-практическая конференция "История страны в судьбах узников Соловецких лагерей", ее перенесли на август с июля. "Мы планируем послушать хотя бы часть экспертов, потому что ожидаются очень интересные доклады, приедут специалисты из разных регионов", - добавила собеседница агентства.

Также в эти дни на Соловках будут работать участники студии "ДА" из Москвы и Санкт-Петербурга, они проводят на островах творческую музыкально-поэтическую лабораторию. "Они будут работать и с нашими студентами, это будут и музыкальные инструменты, и стихи, и песни, - пояснила Тюкина. - Каждый день, мы планируем, будет такой творческий фрагмент, нанизывание ощущения места, мира, себя в этом мире".