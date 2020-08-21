Санкт-Петербургский госуниверситет получил право испытывать медизделия на безопасность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) получил от Росздравнадзора право проводить экспертизу и оценивать медицинские изделия с точки зрения безопасности для их регистрации. Как сообщили в пятницу в пресс-службе вуза, сегодня в Петербурге только два медучреждения, включая университет, имеют такие полномочия.

"Приказом [Росздравнадзора] СПбГУ включен в перечень медицинских организаций, имеющих право проводить клинические и клинико-лабораторные испытания медицинских изделий с целью оценки их безопасности и клинической эффективности в целях регистрации", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, сотрудники вуза в короткие сроки проделали большую работу для получения данного права, открывающего широкие возможности для участия в испытаниях медицинских изделий, которые будут применяться в реальной клинической практике на территории всех стран Евразийского экономического союза.

"В настоящее время в Санкт-Петербурге только два медицинских учреждения, включая СПбГУ, внесены в перечень Росздравнадзора, что, безусловно, повышает ответственность сотрудников университетской клиники при выполнении исследований по новым требованиям", - процитировали в пресс-службе начальника отдела координации экспериментальных и клинических исследований Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ Ивана Карнаухова.