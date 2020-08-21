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В Андалусии из-за вируса лихорадки Западного Нила умер второй пациент

Вспышка заболевания уже затронула 38 человек

МАДРИД, 21 августа. /ТАСС/. Второй пациент умер в испанской провинции Севилья (автономное сообщество Андалусия) из-за вспышки вируса лихорадки Западного Нила. Об этом сообщило в пятницу агентство EFE.

Согласно его информации, умерла 85-летняя женщина. Ранее также сообщалось о смерти 77-летнего мужчины.

Вспышка заболевания в Андалусии уже затронула 38 человек, большинство из которых были госпитализированы. Вирус лихорадки Западного Нила - острое инфекционное заболевание. Чаще всего его переносчиками являются комары.

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Пандемия COVID-19
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