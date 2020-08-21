Власти России займутся повышением правовой грамотности детей и их родителей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские власти намерены организовать повышение уровня правовой грамотности детей и их родителей. Планируется, что правовым просвещением к 2027 году будут охвачены не менее 7 млн человек, включая детей, родителей и опекунов, говорится в проекте плана основных мероприятий до 2027 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.

Отмечается, что план коснется не менее 25 регионов, разработавших и реализующих документ стратегического планирования в области организации правового просвещения.

"Охвачены правовым просвещением не менее 7 млн детей, родителей (законных представителей) и специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, по вопросам защиты прав и интересов детей и семей, имеющих детей", - говорится в документе.

Ответственными исполнителями и соисполнителями назначены Минюст, Минкомсвязь, Минпросвещения, Минобрнауки, рабочий аппарат уполномоченного по правам человека в РФ, власти субъектов.

Президент РФ Владимир Путин указом от 29 мая 2017 года объявил в стране Десятилетие детства на 2018-2027 годы в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.