Власти Чувашии сняли запрет на деятельность торговых центров площадью более 800 кв. м

ТАСС, 21 августа. Торговые центры Чувашии площадью более 800 кв. м смогут возобновить работу в ближайшие дни. Такое решение было принято в пятницу на заседании оперативного штаба региона по ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации главы республики.

"На заседании оперативного штаба приняли решение о возобновлении деятельности торговых центров площадью более 800 кв. м. Юридические лица и предприниматели, которые начнут работу, должны будут соблюдать масочный, дезинфекционный режимы, а также все остальные рекомендации Роспотребнадзора", - отмечается в сообщении.

Врио главы Чувашии Олег Николаев на штабе отметил, что необходимо установить личную ответственность собственников торговых центров за соблюдение всех необходимых требований безопасности. "Либо это должно быть письмо в адрес Минэкономразвития, либо оформление декларации безопасности. Потому что в данном случае мы имеем дело не с закрытым предприятием, которое имеет четкие границы и проходную, а с открытым пространством", - привели слова Николаева в пресс-службе администрации главы республики.

По мнению врио главы региона, собственник должен четко понимать, что он берет ответственность и обеспечивает безопасность за счет своих ресурсов. "Если у него нет такой возможности, то может, он лучше подождет некоторое время и соответствующим образом подготовится", - процитировали его в пресс-службе.

Участники заседания также приняли решение возобновить работу аттракционов на открытом воздухе и уличных плоскостных спортивных сооружений. Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики, указ о послаблении ограничений Николаев подпишет в ближайшие дни.

По информации министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, суточный темп прироста заразившихся составил 0,5%. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, коронавирус подтвержден у 7 448 человек, выздоровели 6 114 жителей республики, умерли 68 пациентов с подтвержденной инфекцией.