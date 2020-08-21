В астраханских школах проведут праздничные мероприятия для учеников первых и 11 классов

АСТРАХАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Власти Астраханской области приняли решение провести праздничные мероприятия в школах региона для учеников 1-х и 11-х классов в качестве альтернативы традиционным линейкам, запрещенным в области в этом году. Об этом сообщил ТАСС в пятницу министр образования и науки Астраханской области Виталий Гутман.

Ранее руководитель регионального Роспотребнадзора Людмила Носкова сказала о том, что линейки в школах Астраханской области в 2020 году не будут проводиться из-за ситуации с коронавирусом.

"Это не линейки, это праздничные мероприятия для 1-х и 11-х классов, которые будут проходить вместо линеек и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора", - сказал Гутман.

Формат "линеек", как отметили в министерстве, школы могут выбирать самостоятельно, например, сводить учеников в музей.

Как сообщается на сайте Министерства образования региона, мероприятия пройдут с разбивкой по времени и с общим количеством участников не более 50. Рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

"Также школы вправе самостоятельно решать, проводить линейки или нет, и для каких классов", - отметили в пресс-службе. Ранее Гутман, отметил, что идет о сельских школах, где учится мало детей, и которые могут провести праздничные встречи, вписываясь в требования Роспотребнадзора.