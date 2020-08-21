{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Саратовской области до 7 сентября продлили режим самоизоляции для пожилых

В регионе по-прежнему запрещены массовые мероприятия, не работают кинотеатры

ТАСС, 21 августа. Несколько ограничительных мер, в том числе режим самоизоляции для пожилых людей, введенный из-за пандемии коронавируса, продлили в Саратовской области до 7 сентября. Об этом сообщил в пятницу региональный оперативный штаб.

"До 7 сентября руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, рекомендуется продлить режим самоизоляции работникам старше 65 лет, имеющим хронические заболевания", - говорится в сообщении.

Также до 7 сентября продолжит действовать запрет на проведение массовых мероприятий на территории области, запрет на работу кинотеатров, проведение досуговых мероприятий в помещениях, расположенных в объектах торговли - торговых центрах, универмагах, моллах.

По данным на 21 августа, всего в регионе подтверждено 11 399 случаев коронавируса, выздоровели 7 305 человек.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
В Северной Осетии школьные линейки пройдут 4 сентября для учащихся 1-х и 11-х классов
Линейки пройдут с учетом санитарно-эпидемиологических требований
Читать полностью