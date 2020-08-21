Кубань окажет помощь Абхазии в подготовке волонтеров для работы в условиях коронавируса

КРАСНОДАР, 21 августа. /ТАСС/. Общественники Краснодарского края окажут содействие Республике Абхазия в проведении обучения волонтеров для их подготовки к работе в условиях коронавируса. Об этом заявил ТАСС исполняющий обязанности председателя Кубанского союза молодежи Юрий Костомаха на площадке проекта "Краснодар - Сухум - территория добрососедства" в пятницу.

В воскресенье Минздрав Абхазии обратился с просьбой к волонтерам об оказании помощи Гудаутскому госпиталю. Как сообщила журналистам начальник лечебного управления Минздрава Саида Делба, речь идет о помощи санитаров, медсестер и дезинфекторов в возрасте от 20 до 50 лет, а также рентген-лаборантов и лаборантов по забору биоматериала. По данным оперативного штаба Абхазии на 20 августа, общее число инфицированных коронавирусом в республике составляет 224, выздоровели 82 человека, трое умерли.

"Мы рассказали о работе наших волонтеров в период коронавируса, деятельности горячей линии в Краснодарском крае. Представители делегации из Абхазии проявили интерес к обучению непосредственно работе с людьми. Мы запланировали проекты по обучению волонтеров на сентябрь-октябрь", - рассказал Костомаха.

По его словам, за основу для проведения обучения будет взята платформа "Доброволец.РФ", работающая в рамках акции "Мы вместе". Для обучающихся из Абхазии в онлайн-формате проведут консультации со специалистами медицинской отрасли и опытными волонтерами из Краснодарского края, которые принимали непосредственное участие в работе с населением на Кубани, в том числе с пожилыми людьми, в условиях коронавируса.

В пятницу в Краснодаре также прошел круглый стол по вопросам взаимодействия институтов гражданского общества Краснодарского края и Республики Абхазия. Делегация из Абхазии ознакомилась с работой НКО Краснодарского края, гостям рассказали о деятельности Молодежного патруля, агентства молодежных инициатив и других молодежных организаций. Кроме того, о своей деятельности рассказали представители этнических общественных организаций, таких как "Союз славян Кубани", "Центр адыгской культуры", представители польской и курдской национальных организаций. Кубанская сторона пригласила представителей абхазской молодежи на форумы "Регион 93" и "Этнодиалог".

"Люди заинтересованы во взаимосвязях между молодежью двух стран. Сейчас мало общих проектов, и нет просто встреч. Вот такие встречи, как сегодняшняя, они дают уровень общения, который молодежь заслужила. И мы, конечно же, будем разговаривать, чтобы этих линий, этих программ было больше", - сказал ТАСС руководитель делегации из Абхазии Ахмат Капш. Он уточнил, что в текущем году пандемия коронавируса и действующие з-за нее ограничительные меры существенно повлияли на снижение активности взаимодействия между общественниками Краснодарского края и Абхазии.

О проекте

Проект "Краснодар - Сухум - территория добрососедства" реализуется в рамках президентского гранта "Центром национальных культур". Его целью является расширение международного сотрудничества на уровне институтов гражданского общества между Россией и Абхазией за счет взаимодействия и реализации некоммерческими организациями Краснодарского края Республики Абхазия совместных молодежных проектов. В соответствии с программой проекта, осенью этого года кубанскую делегацию примут в Абхазии, по итогам встречи запланировано обсудить и принять формы дальнейшего взаимодействия между НКО Краснодарского края и Республики Абхазия.