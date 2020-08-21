Первый скоростной поезд "Стриж" прибыл из Санкт-Петербурга в Самару

ТАСС, 21 августа. Скоростной поезд "Стриж" прибыл из Санкт-Петербурга на железнодорожный вокзал Самары, время в пути на маршруте Санкт-Петербург - Самара сокращено почти вдвое, сообщили ТАСС в пресс-службе Куйбышевской железной дороги в пятницу.

"Состоялось прибытие первого скоростного поезда "Стриж" № 713/714 из Санкт-Петербурга в Самару. Специально составленное для поезда расписание сократило время поездки по данному маршруту почти вдвое и составило 19 часов 05 минут", - сообщили в пресс-службе.

По данным Куйбышевской железной дороги, в поезде есть вагоны с местами для сидения, купе, СВ и вагоны класса "Люкс". В состав поезда входят вагон-ресторан и вагон-бар.

Скоростной поезд "Стриж" способен развивать скорость до 200 км/ч благодаря входящим в его состав вагонам Talgo. Маршрут поезда "Стриж" пройдет через Москву (Курский вокзал), Владимир, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород (Стригино), Арзамас, Саранск и Сызрань.

Ранее сообщалось, что новый скоростной поезд "Стриж" будет курсировать между Санкт-Петербургом и Самарой в августе и начале сентября. Из северной столицы поезд будет отправляться в августе по нечетным датам, а также 2 и 4 сентября в 00:45 и прибывать в Самару в 19:50 тех же суток. В обратном направлении из Самары поезд будет отправляться по четным датам в августе, а также 1, 3 и 5 сентября в 00:20 и прибывать в Санкт-Петербург в 19:20 того же дня.