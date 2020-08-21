В Калининградской области продлили самоизоляция для жителей старше 65 лет

КАЛИНИНГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет в Калининградской области продлен до 1 сентября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"В связи с сохраняющимся высоким уровнем заболеваемости среди граждан старше 65 лет оперативным штабом по контролю [и предотвращению] распространения новой коронавирусной инфекции по рекомендации главного санитарного врача Калининградской области принято решение о продлении режима самоизоляции для данной возрастной категории до 1 сентября", - говорится в сообщении.

Наряду с этим внесены изменения в постановление об ограничениях, в соответствии с которыми разрешено увеличить число болельщиков, которые могут присутствовать матчей футбольного клуба "Балтика" с 10% до 20% от общего числа мест, на трибунах стадиона, где будет проходить матч.

Калининградская область находится на третьем этапе отмены ограничений по коронавирусу. В регионе обеспечен уровень ежедневного тестирования более 120 на 100 тысяч населения. Несмотря на то, что коэффициент распространенности инфекции в отдельные дни превышает показатель 1,0, среднесуточный показатель темпа прироста за последние четыре календарные недели на уровне 0,4 - 0,5, отметили в пресс-службе правительства области.

По данным областных властей, в регионе снижен уровень заболеваемости внутрибольничными пневмониями - среди регистрируемых случаев коронавируса клинические формы пневмонии уменьшились на 10 %, а каждый четвертый новый случай выявляется у людей, не имеющих симптомов заболевания. В то же время сохраняется высокий уровень заболеваемости среди граждан старше 65 лет, увеличивается доля заболевших (инфицированных) среди работающего населения, формируются болеющие семейные очаги более двух человек.

По информации регионального штаба, на 21 августа в области выявлено 3 212 случаев заражения новым коронавирусом. Вылечились 2 582 пациентов. Умерли 62 человека, остаются под медицинским наблюдением 269 человек.