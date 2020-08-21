В РПЦ считают превращение в мечеть монастыря Хора неуважением властей Турции к христианам

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Превращение в мечеть монастыря Хора в Стамбуле вызывает сожаление и демонстрирует неуважение властей Турции к христианству, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

"Решение о превращении в мечеть древнего монастыря Хора не может не вызывать самого глубокого сожаления. В очередной раз турецкие власти продемонстрировали свою незаинтересованость в сохранении древнего христианского наследия, свое неуважение к христианству, свое презрительное отношение к тому, что дорого для миллионов христиан всего мира и для миллионов ценителей искусства", - сказал он.

В пятницу правительство Турции предоставило статус мечети монастырю Хора в Стамбуле. Для мусульманского богослужения открыта церковь Христа Спасителя в Полях, являющаяся частью этого монастыря. Соответствующий указ президента Турции опубликован в официальном правительственном вестнике "Ресми газете".

Монастырь Хора был построен в 534 году и является одним из старейших исторических памятников Стамбула, известным своими уникальными фресками и мозаиками византийского периода. Здание было преобразовано в мечеть, как и собор Святой Софии, после завоевания Константинополя - столицы Византийской империи - турками-османами в 1453 году. Монастырь Хора использовался как мечеть в течение 434 лет и был преобразован в музей Карие в 1945 году. Государственный совет Турции решил преобразовать его в мечеть в 2019 году, посчитав, что решение властей 1945 года было незаконным. Данное решение до сих пор не выполнялось.