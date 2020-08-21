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Пандемия COVID-19

Врио главы Чувашии предложил протестировать учителей на коронавирус за счет бюджета

По словам Олега Николаева, затраты профинансируют из регионального бюджета

ЧЕБОКСАРЫ, 21 августа./ТАСС/. Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил протестировать учителей на коронавирус перед началом нового учебного года за счет республиканского бюджета, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Поставили перед собой задачу провести тестирование учителей, работников школы, чтобы в начало учебного года мы вошли уверенно. Ввиду того, что такого рода тестирование не оплачивается через систему ОМС, мы эти затраты профинансируем из бюджета Чувашии", - пояснил Николаев, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее врио главы республики сообщал, что к началу учебного года школы и детские сады Чувашии обеспечат рециркуляторами для обеззараживания воздуха за счет республиканского бюджета.

С начала пандемии в Чувашии зафиксировано 7 448 случаев заражения коронавирусом, после выздоровления из больниц выписаны 6 114 человек, умерли 68 пациентов.

Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашияПандемия COVID-19
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