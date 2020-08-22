Все учебники для десятых классов обновят в Хабаровском крае в новом учебном году

ТАСС, 22 августа. Учебники для учащихся десятых классов полностью обновят в Хабаровском крае в новом учебном году. Об этом в субботу сообщается на сайте регионального правительства.

"В этом году полностью будут обновлены издания для 10-х классов. Всего на 2020-2021 учебный год заказано 374 984 экземпляра. На эти цели из краевого бюджета выделили 150 млн рублей", - говорится в сообщении.

В региональном министерстве образования и науки сообщают, что новые учебники поступят во все районы края. Сейчас в муниципальные районы поступило более 340 тысяч экземпляров учебной литературы, это 92% от общей суммы заказа. В полном объеме книги уже доставили в Солнечный, Амурский и имени Лазо районы, а также город Хабаровск.

Также в школы трех районов края заказали 11,7 тыс. электронных учебников и учебных пособий. Получать знания с использованием цифровых технологий будут дети Николаевского, Ванинского и имени Лазо районов.