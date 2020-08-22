Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 34 млн

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские специалисты провели в общей сложности более 34 млн тестов на коронавирус, сообщила в субботу пресс-служба Роспотребнадзора.

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"В Российской Федерации проведено более 34,1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За сутки было сделано 316 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаются 220 288 человек.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 946 976 случаев заражения, выздоровели 761 330 человек, умерли 16 189. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.