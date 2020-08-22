Белорусская ассоциация журналистов потребовала разблокировать доступ к некоторым сайтам

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) потребовала от властей прекратить давление на прессу, разблокировать доступ к ряду сайтов и обеспечить выпуск изданий в обычном режиме. Об этом говорится в заявлении профессиональной ассоциации, опубликованном в субботу в Facebook .

"Белорусская ассоциация журналистов требует от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам", - отмечается в заявлении.

Представители ассоциации связывают блокировку интернет-ресурсов и срыв выхода ряда печатных изданий с попыткой властей запретить распространение информации "о поствыборных протестах в стране и жестком насилии против их участников". В БАЖ считают такие действия косвенной цензурой и воспрепятствованием законной деятельности медиа в Белоруссии.

По данным ассоциации, накануне министерство информации ограничило доступ пользователей Белоруссии к множеству сайтов медиа и политических движений. Среди них "Радио Свобода", телеканал "Белсат", "Еврорадио", газета "Солидарность", Udf.by, The Village, By.tribuna.com, Витебский курьер, Народные новости Витебска, Masheka.by, сайт закрытого властями правозащитного центра "Весна". Также, напомнили в БАЖ, с 9 августа и по настоящее время отсутствует доступ к сайту самой ассоциации.

В организации также сообщили, что 21 августа государственное издательство "Белорусский Дом печати" сорвало выпуск очередных номеров газет "Народная Воля" и "Комсомольская правда в Белоруссии" под предлогом выхода из строя печатного станка. ТАСС пока не располагает официальным комментарием Министерства информации по этой ситуации.