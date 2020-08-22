{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

На Украине за сутки выявили 2 328 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в стране с начала пандемии зафиксировали 102 971 случай заражения

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом на Украине с начала пандемии достигло 102 971. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, опубликованные в субботу.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По информации СНБО, за сутки новый коронавирус выявлен у 2 328 человек, выздоровели 657 пациентов, умерли 37.

Наиболее сложная эпидемическая ситуация сложилась в Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской и Харьковской областях, а также в Киеве. Последние несколько недель ситуация с коронавирусом на Украине ухудшается, растет число заразившихся. В четверг в стране впервые было выявлено более 2 тыс. инфицированных за день.

Первый случай заражения коронавирусом на Украине был выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. С 1 августа вступили в действие новые правила адаптивного карантина: украинские регионы поделены на четыре зоны, в которых в зависимости от эпидемической ситуации действуют разные ограничения.

Теги
УкраинаПандемия COVID-19
Лига чемпионов
В Париже во время матча ПСЖ - "Бавария" мобилизуют 3 тыс. полицейских
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен также сообщил, что правоохранители будут следить за соблюдением санитарных мер
Читать полностью