На Украине за сутки выявили 2 328 новых случаев заражения коронавирусом

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом на Украине с начала пандемии достигло 102 971. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, опубликованные в субботу.

По информации СНБО, за сутки новый коронавирус выявлен у 2 328 человек, выздоровели 657 пациентов, умерли 37.

Наиболее сложная эпидемическая ситуация сложилась в Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской и Харьковской областях, а также в Киеве. Последние несколько недель ситуация с коронавирусом на Украине ухудшается, растет число заразившихся. В четверг в стране впервые было выявлено более 2 тыс. инфицированных за день.

Первый случай заражения коронавирусом на Украине был выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. С 1 августа вступили в действие новые правила адаптивного карантина: украинские регионы поделены на четыре зоны, в которых в зависимости от эпидемической ситуации действуют разные ограничения.