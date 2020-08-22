РБК: вирусолог назвал причины высокой заболеваемости COVID-19 в США

По мнению вирусолога, основными причинами высокой заболеваемости являются "слабые карантинные меры и высокая мобильность населения". "Во-первых, население вполне активно, страна открыта. До пандемии было большое количество международных связей, и пандемия сразу началась в нескольких местах, потому что вирус был завезен и на западное побережье, и на восточное, в Нью-Йорк, в Сиэтл, в Сан-Франциско. Второй фактор - отсутствие серьезного карантина. В Китае и в Европе вводились просто драконовские меры, вплоть до полицейского преследования людей, которые не соблюдают режим самоизоляции и социального дистанцирования. В Соединенных Штатах такого нет", - заявил Чумаков в интервью РБК.

Кроме того, вирусолог считает, что можно говорить о реально спаде уровня заболеваемости в США. "Кривая заболеваемости в США складывается из многих кривых по каждому штату. И, например, в Новой Англии - Нью-Йорке, Нью-Гэмпшире, Массачусетсе - эта пандемия разразилась гораздо раньше. Это был апрель-май. Сейчас там ситуация нормализовалась, не до нуля, конечно, но довольно приемлемый уровень заболеваемости. А в Калифорнии, Флориде, Техасе эпидемия только началась. Поэтому, когда вы смотрите на кривую в Соединенных Штатах, вы видите две волны. Это вовсе не означает, что это две волны реальные, просто по времени разные штаты начали заболевать в разное время", - рассказал специалист.

США с марта удерживают лидерство в мире по числу заболевших новым коронавирусом. По состоянию на 22 августа в США зафиксировано 5,623 млн случаев заражения COVID-19 и 175 406 смертей от этого заболевания (согласно данным Университета Джонса Хопкинса). За последние две недели динамика новых заболеваний за сутки показывает спад - с 59,69 тыс. заражений 6 августа до 44 тыс. 20-го, исключая скачок 14 августа, когда в стране за день заразились более 64 тыс. человек. Количество новых заражений растет в Южной и Северной Дакоте, Айове, Канзасе, Вайоминге, на Гавайях, а в более чем 20 штатах наблюдается снижение этого показателя, по данным The New York Times.