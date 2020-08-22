Жители Казани развернули в центре города созданный ими триколор

КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Жители и гости Казани в честь Дня флага создали в субботу российский триколор с помощью отпечатков ладоней на баннерном полотне, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Ощущения [от участия в акции] самые позитивные, потому что, как мы с вами видим, здесь принимают участие все. Это такая общность в моменте создания государственного символа Российской Федерации, флага, тем более в день, когда мы празднуем день российского флага. Это очень важно, как мы видим, реакция очень позитивная, положительная", - сказала журналистам заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Белое полотно длиной 100 м шириной 1,5 м расстелили на пешеходной улице Баумана в центре Казани. С помощью трафарета в виде отпечатка ладони и баллончиков с белой, синей и красной красками все желающие могли оставить оставить на нем след.

"Мне кажется, очень ненавязчивая, но при этом глубокая по своему формату, при этом, очень простая форма, когда молодые люди подчеркивают важность, значимость этого мероприятия - Дня флага, одного из государственных символов нашей страны", - сказал журналистам министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов.

22 августа отмечается День Государственного флага России в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года "в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага".