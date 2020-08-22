Белорусская милиция задержала оскорблявшего силовиков в интернете

"12 августа активный пользователь интернет-сообществ, 26-летний оршанец, увидел в Telegram-канале "Орша для жизни чат" фотографии сотрудников милиции, вброшенные кем-то из пользователей. Не стесняясь в выражениях, он начал их нецензурно оскорблять, угрожать расправой, предлагал "попартизанить" за ними. А узнав в одном из милиционеров своего участкового инспектора, у которого он состоял на учете 14-летним подростком за совершение кражи и грабежа, молодой человек и вовсе перестал выбирать выражения и угрожал разбить личный автомобиль", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в Telegram-канале в субботу.

В ведомстве добавили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 364 УК Белоруссии "Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел".

Ранее МВД республики сообщило о задержании жительницы Минска, в онлайн-чатах призывавшей проявлять насилие по отношению к сотрудникам органов охраны правопорядка.

Следственный комитет Белоруссии 17 августа информировал, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии, военнослужащие и члены Центризбиркома, а также члены их семей в последнее время часто подвергаются запугиваниям и угрозам.