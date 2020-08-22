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Подсветка цветов флага России украсила главный храм Вооруженных сил в Подмосковье

Подсветку включили в 20:30 мск

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Подсветка цветов российского триколора раскрасила в субботу вечером стены главного храма ВС РФ в Подмосковье в честь Дня Государственного флага РФ. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В 20:30 мск стены патриаршего собора в Кубинке окрасились в цвета государственного флага в честь величия России, славы русского оружия и преданности Богу", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве напомнили, что исторически красный цвет на полотнище означал державность, синий - иконографический цвет Богородицы, под Покровом которой находится Россия, и белый - свободу и независимость.

22 августа по указу президента от 1994 года ежегодно отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Впервые он был поднят на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году.

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