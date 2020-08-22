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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Рейс "Аэрофлота" с россиянами вылетел из Парижа в Москву

Посольство РФ во Франции указало, что "многие россияне следуют на родину транзитом через Париж из третьих стран"

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Десятый специальный рейс "Аэрофлота" с гражданами РФ вылетел из Парижа в Москву. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении российского посольства в Париже.

"Вывозной рейс "Аэрофлота" SU2459 с гражданами Российской Федерации вылетел из аэропорта Шарль-де-Голль 22 августа в 20:22 по местному времени (21:22 мск - прим. ТАСС), - отмечается в сообщении. - На борту самолета, следующего по маршруту Париж - Москва, - 186 пассажиров: 161 гражданин РФ, 23 гражданина Франции, один гражданин Мексики и один гражданин Республики Беларусь".

Посольство указало, что "многие россияне следуют на родину транзитом через Париж из третьих стран".

"Представители посольства и авиакомпании "Аэрофлот" проводили пассажиров на рейс", - отметила дипломатическая миссия.

Предыдущие спецрейсы из Парижа были 15 августа, 18 и 11 июля, 26, 19, 12 и 5 июня, 29 и 19 мая. С начала эпидемии COVID-19 во Франции несколько спецрейсов были отправлены из Ниццы. Следующие спецрейсы из Парижа и Ниццы запланированы на 29 августа.

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РоссияФранцияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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