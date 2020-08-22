Дворцовый мост украсили подсветкой в стилистике триколора в честь Дня флага России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Подсветка в стилистике российского триколора украсила вечером в субботу Дворцовый мост и чугунные опоры Большого проспекта Петроградской стороны в Санкт-Петербурге в честь Дня Государственного флага РФ, передает корреспондент ТАСС.

Инженерные конструкции Дворцового моста, а также чугунные фонари на Большом проспекте Петроградской стороны украсили подсветкой белого, синего и красного цветов.

Как ранее сообщали в компании "Ленсвет", для подсветки Дворцового моста применяется более 600 светодиодных светильников. Декоративное световое оформление чугунных фонарей на Большом проспекте Петроградской стороны создают 113 светящихся элементов. При этом применяемое для подсветки светодиодное оборудование не оказывает существенного влияния на потребление электроэнергии, отметили в "Ленсвете".

2 августа по указу президента от 1994 года ежегодно отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Впервые он был поднят на русском корабле "Орел" при царствовании Алексея Михайловича в 1668 году.