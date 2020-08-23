В Калмыкии около 1 тыс. домбристов выступят в честь юбилея главного храма региона

ЭЛИСТА, 23 августа. /ТАСС/. Сводный оркестр домбристов Калмыкии, в состав которого войдут около 1 тыс. музыкантов, выступит в честь 15-летия главного храма республики - центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в декабре. Об этом сообщил ТАСС представитель Его Святейшества Далай-ламы XIV в России Шаджин-лама.

"В этом году мы отмечаем в республике два юбилея - 100-летие Калмыцкой автономии и 15-летие с момента строительства главного храма региона. "Золотая обитель Будды Шакьямуни" был открыт 27 декабря, и мы планируем провести торжественные мероприятия в преддверии этой даты, сделав акцент на просветительских моментах. В честь юбилея храма, в частности, выступит сводный оркестр, в состав которого войдут около 1 тыс. домбристов", - сказал он.

Центральный хурул сегодня является как религиозным, так и историческим, культурным, образовательным, духовным центром республики, куда за моральной поддержкой и благословением приходят тысячи людей из Калмыкии и буддисты из других регионов страны. 15 лет назад в храме стали практиковать "музыкальное подношение", собрав сводный оркестр мастеров игры на старинном национальном инструменте. За последние годы число домбристов увеличилось почти в два раза - с 300 до 700. Была поставлена цель, что на юбилее хурула выступят около 1 тыс. музыкантов, среди которых будут люди самых разных возрастов, пояснил Шаджин-лама.

"Сейчас мы готовим фильм о деятельности храма. Наши планы находятся в зависимости от ситуации с пандемией коронавируса, но мы рассчитываем, что к декабрю она нормализуется, и посвященные юбилею мероприятия пройдут ярко и принесут верующим радость", - добавил собеседник агентства.

Место под строительство хурула было освящено 1 декабря 2004 года лично Далай-ламой XIV во время его пастырского визита в Калмыкию, проект был утвержден Его Святейшеством с его рекомендациями и благопожеланиями. Хурул был построен в рекордно короткие сроки - всего за девять месяцев методом народной стройки. Жители Калмыкии, вне зависимости от религиозной принадлежности и убеждений, совершали пожертвования на возведение святыни, музыканты давали благотворительные концерты, уточнили ТАСС в пресс-службе центрального хурула.