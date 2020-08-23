Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 1

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России впервые с 14 июля поднялся до 1. В Москве он, напротив, впервые с 20 июля опустился ниже этой отметки, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в воскресенье данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, в последний раз превышал единицу 13 июля.

В половине из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся этот показатель держится ниже 1. Помимо Москвы, это Воронежская область и Красноярский край (0,98), Иркутская (0,91) и Свердловская (0,87) области.

В Нижегородской и Ростовской областях коэффициент равен 1, в Ханты-Мансийском автономном округе он возрос до 1,03, в Подмосковье - до 1,05, а в Санкт-Петербурге - до 1,1.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.