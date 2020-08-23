Первому в Европе Дацану Гунзэчойнэй в Петербурге исполнилось 105 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Дацан Гунзэчойнэй в Санкт-Петербурге, который является старейшим европейским буддийским храмом, отмечает 105-летний юбилей, в честь которого на территории религиозного учреждения был открыт новый дворовой флигель. В рамках празднования юбилея пройдут концерт с участием бурятских исполнителей, соревнования по бурят-монгольской борьбе, а также буддийский молебен (хурал). Об этом в воскресенье сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Для меня это очень важный день, так как несколько лет [назад я] принял решение глубоко посвятить себя учению буддийской философии, на тот момент показавшейся мне полезной не только для меня, но и моих родных, и стал послушником. Действительно, Дацан привел меня в себя, обогатил мою жизнь. По сей день я обучаюсь в Петербургском Дацане. Этот Дацан - самый северный в Европе. Он нам напоминает о здравом смысле: мое счастье зависит от счастья других, а счастье другого зависит от избавления от страданий", - сообщил ТАСС Антон Лама, штатный лама петербургского Дацана, ответственный за культурную сферу.

В сообщении храма говорится, что к юбилею Дацан впервые за долгие годы смог обзавестись новым флигелем, который очень удачно вписался в общий архитектурный рисунок северного буддийского монастыря. Этот флигель был построен на пожертвования прихожан во внешнем дворе на месте полуразрушенной хозяйственной пристройки.

Около 300 человек собрались на берегу реки Большая Невка рядом с Дацаном Гунзэчойнэй, чтобы отпраздновать 105-летний юбилей храма, передает корреспондент ТАСС. Для гостей мероприятия организована концертная программа с выступлением в том числе этнических коллективов (бурятский ансамбль танца "Ая-Ганга", калмыцкий ансамбль "Байн-Цаг"). Перед сценой проходят юношеские соревнования по национальной борьбе , которые собрали многочисленных зрителей. Также на мероприятии была поставлена тувинская юрта с традиционным внутренним убранством. В ней каждый желающий мог послушать игру на национальных инструментах дашпулур (смычковый) и игил (струнный).

Праздник сопровождается ярмаркой с буддийскими книгами и сувенирами, а также "походными кухнями" с экзотическими индийскими и бурятскими блюдами. Кроме того, к юбилею фонд "Зов Земли - Культура кочевых народов" представил еще одну войлочную юрту, в стенах которой будут установлены экран и проектор для демонстрации документального фильма "Буддизм в России: из прошлого в настоящее". После просмотра зрители смогут пообщаться и подискутировать между собой, а также со сценаристом и продюсером, которые будут присутствовать на кинопоказе.

В храме подчеркнули, что гостям требуется надевать маски и соблюдать социальную дистанцию, особенно в закрытых помещениях храма.

О Дацане

Петербургский Дацан - первый в Европе буддийский храм, открытый в 1915 году. Он построен по образцу тибетского соборного храма, но в его архитектуре отражены также черты модного в начале ХХ века стиля модерн. Дацан и его ограда признаны объектами культурного наследия федерального значения.

В советские годы храм был закрыт, он использовался в качестве спортивного объекта и для размещения военной радиостанции, затем был отдан Академии наук. В 1990 году его вернули Ленинградскому обществу буддистов. В наши дни Санкт-Петербургский Дацан Гунзэчойнэй посещают около 15 тыс. проживающих в городе буддистов, он считается знаковым местом для буддистов России и одним из культурных центров города.