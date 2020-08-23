Санитарный врач Англии сомневается, что вакцина от коронавируса будет внедрена этой зимой

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Эффективная вакцина от коронавируса для массового внедрения вряд ли появится в Великобритании в ближайшие месяцы, а правительству следует исходить из предположения, что она не будет доступна этой зимой. С таким высказыванием выступил главный санитарный врач Англии Крис Уитти, слова которого приводит в воскресенье агентство PA .

"Я, конечно, был бы рад, если бы она появилась ранее, нежели чем позднее, но я был бы удивлен, если бы у нас была высокоэффективная вакцина, готовая для массового применения среди большой доли населения, до конца года, и уж точно до Рождества", - сказал он. Уитти признал, что сам хочет верить, что это пессимистичный сценарий, отметив большую научную работу, которая ведется британскими университетами по разработке вакцины от коронавируса.

Вместе с тем он признал, что новый препарат, даже когда он появится, должен будет пройти испытания, "чтобы убедиться, что он действенен и безопасен". "Так что я думаю, что если смотреть на перспективу года, то шансы [появления вакцины] намного больше, нежели если смотреть на перспективу шести месяцев, и мы должны держать в уме эти сроки", - заметил Уитти. "Я уверен в долгосрочной возможности ученых вытащить нас из этой дыры, но не думаю, что мы можем ожидать, что это случится в ближайшие недели или в ближайшие месяцы", - сказал санитарный врач.

В настоящий момент в Великобритании проводятся испытания двух вакцин, одна из которых была разработана Оксфордским университетом, а другая - Имперским колледжем Лондона. Британское правительство заключило контракты на поставки еще четырех экспериментальных вакцин, испытания которых могут начаться в стране позднее. Ожидается, что приглашения для участия в клинических испытаниях добровольцы начнут получать осенью.

Власти считают наиболее перспективными вакцины, созданные немецкой BioNTech и Оксфордским университетом. Производство первой планирует наладить американская фармацевтическая компания Pfizer, а второй - британско-шведская AstraZeneca.

Ранее разработчики вакцины Оксфордского университета высказывали надежду, что их препарат может стать доступен уже до конца этого года.