Лавров признался, что придает наибольшее значение порядочности в людях

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что главной чертой в людях считает порядочность.

"Что касается моего кредо. Наверное, самое главное для меня в людях - порядочность. Надеюсь, что предательства в отношении меня, моих близких, моих друзей никогда не состоится", - сказал он в воскресенье, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

Он также отметил, что никогда не получал советов от людей, которыми считал своими наставниками и учителями - известных дипломатов Евгения Примакова, Евгения Макеева, Алексея Нестеренко, Рафика Нишанова. "Такого прямого обращения ко мне: "Вот тебе совет" я не припомню. Я сам, кстати, никому советов не даю. Но все то, что мне помогает в этой жизни, конечно, мне и от мамы с папой все это досталось. Но я в значительной степени напитался тем опытом, теми практическими примерами в ходе переговоров, в ходе бесед, которые я обрел, общаясь с этими великими людьми и со многими другими нашими классными дипломатами", - добавил Лавров.