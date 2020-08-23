Экотропу к Кравцовским водопадам в Приморье планируют обустроить в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. Экотропу к одной из главных достопримечательностей юга Приморья - пяти водопадам на ручье Кравцовский - планируют обустроить в 2020 году. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя правительства региона Константин Шестаков.

Кравцовские водопады находятся в охранной зоне национального парка "Земля леопарда". Водопады высотой от четырех до семи метров являются памятником природы и с 1984 года охраняются законом.

"Кравцовские водопады. Совместно с НП "Земля леопарда" прорабатываем вопрос обустройства экологической тропы. На следующий год, уверен, что сможем обустроить. Утром в лесу осень вкусно пахнет, но уже осенью",- говорится в посте Шестакова.

В сообщении зампред регионального правительства также обратил внимание на необходимость развития дорожной и туристской инфраструктуры Хасанского района, на территории которого находится нацпарк. "Абсолютно ясно, что нам нужно идти по пути проектирования и поиска средств на дорогу, локальные очистные сооружения, концепцию благоустройства. Считаю верным очистить всю прибрежную часть (пляж) от всех домиков и обустроить их (шезлонги, зонты, души, раздевалки)", - обозначил Шестаков планы по развитию туристического потенциала села Андреевка, куда ежегодно приезжают любители пляжного отдыха из регионов Дальнего Востока.

В своем сообщении зампред добавил, что ведется подготовка соответствующих материалов для губернатора Приморья Олега Кожемяко, который является руководителем рабочей группы Госсовета по туризму.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока, для защиты самых редких на планете крупных кошек - дальневосточных леопардов. По последним данным, здесь был замечен 91 взрослый леопард и не менее 22 котят. Кроме того, в нацпарке зафиксирована максимальная плотность обитания амурского тигра: 31 взрослый тигр и 10 котят.