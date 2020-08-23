В западных странах продолжают получать посылки с семенами из Китая

ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Граждане целого ряда стран Запада получают в последние недели из Китая посылки с семенами, которые они не заказывали. Об этом сообщила в воскресенье газета Le Parisien. Издание отмечает, что до сих пор выяснить точные причины такого явления не удается. Посылки приходят, в частности, во Францию, США, Канаду, Великобританию, также Израиль.

Министерство сельского хозяйства Франции уже предупредило, что данные семена могут стать переносчиками тех болезней растений, которые в настоящее время не наблюдаются на территории страны. Также эти семена могут относиться к классу инвазивных растений. То есть тех, распространение и численность которых создают угрозу жизни или здоровью граждан, сохранению биологического разнообразия, причиняют вред отдельным отраслям экономики.

Французские власти призывают граждан уничтожать такие семена. Для этого достаточно положить их в пластиковый пакет, плотно завязать его и бросить в контейнер для пищевых отходов. Они будут уничтожены вместе с остальным мусором. Приводится адрес одной из административных служб Минсельхоза, по которому рекомендовано направлять фотографии посылок и их транспортных накладных, чтобы эксперты смогли собрать больше сведений об отправителях. Следствие по данному делу получено Бригаде по ветеринарным и фитосанитарным расследованием Минсельхоза Франции.

Коммерческая уловка

По данным Le Parisien, в США Служба инспекции здоровья животных и растений министерства сельского хозяйства призывает граждан ни в коем случае не высаживать полученные из Китая семена. В то же время она сообщает о результатах проверок, которые показали, что в основном речь идет о семенах огурцов, дыни, мяты и цветов.

По мнению экспертов из США, данные рассылки могут быть акциями коммерческих сайтов. Их владельцы намереваются собрать таким образом положительные отклики о работе коммерческого предприятия, что необходимо для повышения его рейтинга в интернете и показателя коммерческой надежности. Такая хитрость связана с тем, что закон разрешает коммерческим компаниям публиковать на сайтах интернет-торговли отклики только на реально проданную продукцию. Le Parisien, ссылаясь на мнение Минсельхоза США, отмечает, что данная практика, получившая в англоязычных странах название brushing, в последнее время весьма часто применяется в сфере электронной торговли, несмотря на то, что является незаконной.