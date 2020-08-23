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Яровая сообщила о подготовке законопроекта о едином реестре памятников

У каждого при посещении памятников и исторических захоронений появится возможность с помощью смартфона считывать информацию о нем, рассказала вице-спикер Госдумы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в воскресенье, выступая перед участниками форума "Территория смыслов", сообщила о подготовке законопроекта, который позволит каждому при посещении памятников и исторических захоронений с помощью смартфона считывать информацию о нем благодаря введению единого реестра.

"В настоящее время мной готовятся изменения в законодательство с тем, чтобы у нас в стране появился единый реестр памятников и захоронений. С тем, чтобы государство действительно взяло на себя, в зависимости от уровня власти, заботу, финансирование, ответственность за то, чтобы была известна история этого [конкретного] памятника", - сказала Яровая, выступление которой транслировалось в интернете.

По словам вице-спикера, речь идет о том, чтобы каждый, считав QR-код при помощи смартфона, мог получить справку о памятнике. В частности, если речь идет о местах боевой славы, то можно будет узнать, "какой был страшный бой, сколько часов он длился, кто погиб, как это происходило".

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РоссияЯровая, Ирина Анатольевна"Единая Россия"
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