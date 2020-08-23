Останки 426 красноармейцев перезахоронили на воинском мемориале в Тверской области

ТАСС, 23 августа. Церемония перезахоронения останков 426 красноармейцев, погибших 1941-1943 годах, прошла в воскресенье на воинском мемориале в Зубцовском районе Тверской области. Они были обнаружены поисковыми отрядами во время экспедиций в 2019-2020 годах, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На воинском захоронении в деревне Веригино прошла церемония перезахоронения останков 462 советских солдат и офицеров, павших в годы войны на зубцовской земле и поднятых на территории района в рамках поисковых экспедиций 2019-2020 годов. Имена 25 защитников родины установлены. Останки еще пяти воинов были переданы родственникам для захоронения в других регионах страны", - говорится в сообщении.

Церемонию перезахоронения приурочили к 78-й годовщине освобождения города Зубцова от немецко-фашистских захватчиков. Он был оккупирован с 11 октября 1941 года по 23 августа 1942 года, бои на территории района продолжались до апреля 1943 года. "Здесь бойцы Красной Армии продемонстрировали массовый героизм, сорвали планы фашистов о втором наступлении на Москву, приблизили долгожданную победу. Благодарю ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла за подвиг во имя Родины", - приводит пресс-служба слова губернатор Игоря Рудени.

Всего в братском захоронении в деревне Веригино похоронены свыше 10 800 советских солдат и офицеров, погибших в ходе Ржевско-Вяземской и Ржевско-Сычевской боевых операций. Установлены имена 1 152 бойцов. Советские войска смогли ликвидировать плацдарм противника на левом берегу Волги, сковать крупные силы группы армий "Центр" и притянуть в район проведения операций 12 немецких дивизий с других участков, в том числе с юга страны, готовившихся к переброске на Сталинградское направление. В 2017 году Зубцову было присвоено почетное звание "Город воинской доблести".