На Камчатке ожидаются первые заморозки

ТАСС, 24 августа. Спасатели объявили экстренное предупреждение на 24-26 августа на территории пяти районов Камчатки в связи с прогнозируемыми первыми заморозками, которые могут нанести существенный вред сельскохозяйственным посадкам. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Такие [низкие] температуры могут нанести вред посадкам. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует аграриям и дачникам укрыть растения полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, туристическим группам и охотникам рекомендовано принять меры предосторожности, подготовить снаряжение для холодной погоды. Жителям частных домов и дачникам необходимо обратить особое внимание на печное отопление.

По информации Магаданского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 24 по 26 августа в Быстринском, Елизовском, Мильковском, Тигильском, Усть-Камчатском районах ожидается резкое понижение температуры воздуха, местами прогнозируются заморозки до минус двух градусов. Также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Сейчас температура воздуха в регионе держится около отметки плюс 14 градусов.