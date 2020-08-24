В России потребляют в 1,5 раза меньше сахара, чем в США

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Россияне потребляют в полтора раза меньше сахара, чем американцы, но при этом вдвое больше по сравнению с японцами. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Потребление сахара в России в полтора раза ниже чем в США, на 11% выше, чем в Германии, и вдвое выше, чем в Японии. В среднем один россиянин съедает 107 г в сутки или 39 кг в год. Значительная часть сахаров, потребляемых сегодня, содержатся в переработанных пищевых продуктах, которые обычно не считаются сладостями", - говорится в сообщении.

Так, например, столовая ложка кетчупа содержит около 4 граммов свободных сахаров, а одна банка сладкой газировки - до 40 граммов (10 чайных ложек). Дети, часто пьющие такие напитки, с большей вероятностью страдают избыточным весом или ожирением, отмечают в ведомстве.

"Самый простой способ избежать скрытого сахара в продуктах - внимательно проверять количество калорий и изучать состав. Кроме того, необходимо как можно реже питаться готовой едой и полуфабрикатами. Стоит помнить, что для чтобы скрыть наличие сахара в продукте, на этикетке указывают эквивалентные ему ингредиенты: ячменный солод; кукурузный подсластитель, кристаллическая фруктоза, мальтодекстрин; мальтоза и др", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует сократить ежедневное потребление свободных сахаров до менее чем 10% от суммарного энергопотребления. Это ослабит риск появления избыточного веса, ожирения и кариеса и других неинфекционных заболеваний.