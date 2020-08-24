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Отопление в школах и больницах Мурманской области подключат на этой неделе

Глава региона Андрей Чибис отметил, что в целом область готова к холодам

МУРМАНСК, 24 августа. /ТАСС/. Отопление в социальных объектах региона - школах, детских садах и больницах Мурманской области - начнут подключать на этой неделе, не дожидаясь снижения температуры на улице. Об этом в понедельник сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативного совещания в правительстве Мурманской области.

"Мы с вами договаривались, что в социальные объекты - школы, детские сады, наши медицинские учреждения - начнем подключать тепло, исходя из погодных условий, уже на этой неделе. По каждому муниципалитету решение должно приниматься самостоятельно с учетом прогноза погоды и фактической погоды, но не ждите тех нормативов по температуре, которые у нас заложены, запускайте тепло опережающим порядком для того, чтобы наши социальные объекты были прогреты заблаговременно до снижения температурного режима", - сказал Чибис.

В целом, отметил губернатор, область готова к зиме. На подготовку к отопительному периоду муниципальным образованиям региона из областного бюджета было выделено 208,3 млн рублей. Эти средства пошли на обеспечение нефтепродуктами и топливом удаленных населенных пунктов с ограниченным сроком завоза грузов, капремонт инженерных сетей и объектов коммунального хозяйства, а также на ремонт магистральной теплосети в ЗАТО г. Североморск. Работы на этом аварийном участке не проводились с момента укладки в 70-х годах прошлого века.

"Проект был реализован в рекордные сроки. Очень надеюсь, что это позволит безопасно пройти отопительный период с надлежащим качеством теплоснабжения и горячего водоснабжения для североморцев", - подчеркнул Чибис.

Отдельно глава региона поднял вопрос по затянувшемуся строительству дымовой трубы в микрорайоне Мурманска - Росляково, на объекте выполнен монтаж только половины конструкций. Для своевременного запуска котельной губернатор призвал главу администрации Мурманска обеспечить окончание работ не позднее 28 августа.

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РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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