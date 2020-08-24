Ивановские власти с 31 августа отменят режим самоизоляции для людей старше 65 лет

ТАСС, 24 августа. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет, введенный в Ивановской области из пандемии коронавируса пять месяцев назад, решено отменить с 31 августа, благодаря стабилизации эпидситуации. Об этом журналистам сообщил глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

"С 31 августа мы намерены снять режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. <…> Мы понимаем, что такой длительный период самоизоляции для старшего поколения вреден в каком-то отношении", - сказал Фокин.

При этом он отметил, что пожилые люди по-прежнему должны соблюдать меры предосторожности и носить маски в общественных местах, так как риск инфицирования остается.

Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет начал действовать в регионе с 23 марта, с тех пор региональные власти неоднократно продлевали выдачу больничных листов для работающих пенсионеров.

В настоящий момент в Ивановской области зарегистрировано 7 143 случая новой коронавирусной инфекции, 33 из которых за минувшие сутки. Выздоровели 5 890 человек, умерли 114.