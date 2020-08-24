Дни памяти жертв политических репрессий, перенесенные с июля, начались на Соловках

АРХАНГЕЛЬСК, 24 августа. /ТАСС/. Дни памяти жертв политических репрессий, перенесенные с начала июля из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, начались в понедельник на Соловецком архипелаге. Их главным событием станет VI Конференция "История страны в судьбах узников Соловецких лагерей", которая в этом году посвящена научной деятельности в лагере на Соловках и подвижникам веры, рассказала ТАСС ведущий научный сотрудник Соловецкого музея-заповедника Анна Яковлева.

"Дни памяти жертв политических репрессий в этом году были перенесены, потому что посещение Соловков было запрещено до 15 июля, а конференция первоначально намечалась на первую неделю июля. Мы перенесли на конец августа, потому что к 1 сентября участникам надо вернуться - многие из них преподают в высших учебных заведениях. В этом году у нас две темы: первая - наука в лагере и подвижники веры и благочестия - узники Соловецкого лагеря - это вторая тема", - сказала Яковлева.

По сравнению с первоначальным состав участников сократился. "Двое планировавшихся участников заболели коронавирусной инфекцией и о сих пор они на больничном и не смогли приехать. В некоторых учреждениях из-за эпидемиологической ситуации запрещены командировки, поэтому состав участников примерно на треть сохранился", - пояснила собеседница агентства. Очно в форуме принимают участие исследователи из Северного Арктического федерального университета, Северного государственного медицинского университета, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Пушкинского музея, Соловецкого музея-заповедника и Соловецкого монастыря. Ряд участников из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов прислали свои доклады, чтобы они были прочитаны на конференции и затем вошли в итоговый сборник.

В Соловецком лагере особого назначения (СЛОН) велась активная научная деятельность. На архипелаге существовало Соловецкое общество краеведения, это было единственное научное общество, которое действовало в лагерях. Сначала оно было отделением Архангельского общества, затем стало отдельным обществом. "Оно действовало очень успешно, имело много направлений работы. Естественно-научное, и историческое, и промышленные предприятия обслуживало тоже, - пояснила собеседница агентства. - Организация научных краеведческих обществ была по всей стране, чтобы как можно более эффективно использовать все богатства - и природные, и исторические, и опыт территории. Соловки - уникальное место, где в монастырское время, до закрытия обители, на высочайшем уровне было организовано хозяйствование, было около 50 производств, была богатейшая история".

Научная работа лагере

Этот опыт активно использовался. В состав, например, естественно-научной секции входили агропромышленный кабинет, где проводились эксперименты по акклиматизации растений, действовали болотная станция, химическая лаборатория, существовал дендропитомник. "Пушное хозяйство было уникальное, где, например, впервые в страну привезли из Канады через Финляндию ондатру, был самый большой соболятник вообще в стране в это время, - отметила Яковлева. - Там и гагу одомашнивали, чернобурых лисиц разводили".

При этом занятия наукой помогали тем, кто находился в Соловецком лагере. Этому будет посвящена лекция клирика Соловецкого монастыря иеромонаха Прокопия (Пащенко) "Интеллектуальная деятельность, стратегия выживания личности в условиях тотального давления". "Лекция отца Прокопия будет посвящена тому, как научная деятельность помогала людям не погрузиться, не утонуть этой лагерной ужасной действительности, она поднимала их и она помогала многим выжить, - добавила научный сотрудник музея. - С одной стороны они обогащали науку нашу и, конечно, и себя спасали как людей, помогали не опуститься до того состояния, в какое власти, государственная система пыталась их поставить в то время".

Ряд докладов будут посвящены ученым, которые находились и работали в СЛОН. Старший научный сотрудник Соловецкого музея-заповедника Мария Калатур расскажет об этнографе Николае Виноградове. В 1925 году он был арестован и сослан на Соловки. В 1928 году ученый был освобожден и зачислен вольнонаемным сотрудником на должность ученого секретаря Соловецкого общества краеведения. Он исследовал соловецкие лабиринты, участвовал в создании музея Соловецкого общества краеведения.

Доклад кандидата искусствоведения, доктора исторических наук (Москва) Ирины Кызласовой будет посвящен историку и реставратору Александру Анисимову. Он был арестован в 1930 году по делу о "шпионаже и вредительстве через Центральные государственные реставрационные мастерские", был приговорен к 10 годам лагерей. Отбывал наказание в Кемском лагпункте СЛОНа. С мая 1931-го до середины 1932 года работал в музее Соловецкого лагеря, реставрировал иконы, читал доклады. В 1937 году был расстрелян в Карелии.

На конференции будет зачитан доклад Валерия Поспелова "Молитвенная помощь новомучеников и исповедников Российских в становлении и развитии нового Российского государства". "Это будет заключительный аккорд конференции, - отметила Яковлева. - Валерий Поспелов - внук новомученика, священника Александра Поспелова, он доктор экономических наук, президент отделения продовольственной безопасности международной академии стандартизации".

Дни памяти

В рамках дней памяти пройдет мемориальная акция на соловецкой Аллее памяти, литии на поселковом кладбище у массового захоронения заключенных, а также презентации новых изданий Соловецкого музея-заповедника и Соловецкого монастыря.

Традиционную культурную программу в этом году из-за ограничительных мер пришлось сократить, ряд ее участников не смогли приехать. Участникам будет представлена литературно-музыкальная композиция "И все в себя вмещает человек", которую готовит культурно-просветительский фонд "Сретенье". Она будет посвящена научной деятельности в лагере.

В этом году ограничена и экскурсионная программа. Экскурсии на Соловках проходят только на открытом воздухе. "Все в масках должны быть обязательно, особенно на автобусных экскурсиях. Маленькие помещения закрыты, например, надвратная Благовещенская церковь, выставка по хозяйству Соловецкого монастыря, барак с лагерной экспозицией, музей школы юнг - маленькие помещения, где нет возможности сохранять дистанцию, все закрыты", - сказала собеседница агентства.

Как пояснила Яковлева, в этом году туристов на Соловках меньше, чем в прошлом, но ненамного. "Основная трудность - все обязательно должны сдать тест на коронавирус, который должен быть не старше 48 часов. Это ограничивает поток, но туристы есть. Каждый день больше десятка групп проходит через музей, карантинные меры строго соблюдаются", - добавила она. Дни памяти на Соловках завершатся 28 августа.

Соловецкий лагерь особого назначения был создан в 1923 году. Он стал испытательной площадкой, полигоном для будущих лагерей ГУЛАГа. С 1933 года Соловецкий лагерь был штрафным отделением Беломоро-Балтийского комбината, с 1937-го по 1939 год это была Соловецкая тюрьма. Точных данных о том, сколько узников прошло через лагерь и тюрьму на Соловках, нет, поскольку многие архивы уничтожены или до сих пор закрыты. Ориентировочно, в Соловецком лагере содержались от 80 до 100 тысяч человек, от 15 до 20 тысяч узников погибли.