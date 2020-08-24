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Пандемия COVID-19

МИД Германии не рекомендует поездки в Париж и на Лазурный берег

Власти страны не рекомендуют совершать туристические поездки в столичный регион Иль-де-Франс и в регион Прованс - Альпы - Лазурный Берег из-за растущего числа заражений коронавирусом в этих регионах

ТАСС, 24 августа. Министерство иностранных дел Германии в понедельник предупредило о нежелательности поездок в Париж и на Лазурный берег Франции из-за растущего числа заражений коронавирусом в этих регионах. Об этом сообщило агентство Reuters.

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По данным агентства, власти Германии не рекомендуют совершать туристические поездки в столичный регион Иль-де-Франс и в регион Прованс - Альпы - Лазурный Берег, где расположены города Ницца и Марсель.

За последние сутки во Франции были выявлены почти 2 тыс. случаев заражения коронавирусом. За 24 часа жертвами коронавируса стали 15 человек, в больницах в настоящий момент находятся 4 690 инфицированных, из них 399 - в реанимации. Всего с начала эпидемии в стране было выявлено 244 854 случая заражения.

Теги
ГерманияФранцияПандемия COVID-19
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