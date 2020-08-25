В Якутии до конца года проведут медицинские осмотры школьников

ЯКУТСК, 25 августа. /ТАСС/. Профилактические медицинские осмотры школьников в Якутии проведут до конца текущего года. Соответствующий указ о мерах по противодействию распространению коронавируса при организации образовательного процесса был принят главой Якутии Айсеном Николаевым во вторник.

"Минздраву Якутии Айсен Николаев поручил до 1 октября текущего года провести выездные профилактические медицинские осмотры первоклассников в общеобразовательных организациях. Такими же медосмотрами в срок до 31 декабря будут охвачены все остальные школьники республики", - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Также до 15 октября дано поручение привить против гриппа школьников и работников образовательных организаций.

В документе отмечается, что торжественные линейки 1 сентября пройдут только для первоклассников, по графику и с выделением отдельной зоны для родителей, для остальных классов - с применением дистанционных технологий.

Всего в Якутии выявлено 7 075 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5 788 человек, умерли 74 пациента.