Объекты Владивостокской крепости готовят к внесению в список памятников ЮНЕСКО

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Объекты самой крупной в мире морской крепости, которая находится во Владивостоке, начали готовить к внесению в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Оформление документов займет не менее трех лет, сообщил ТАСС директор музея-заповедника "Владивостокская крепость" Виктор Шалай во вторник.

"Эта работа [по подготовке документов, необходимых для рассмотрения ЮНЕСКО объектов Владивостокской крепости] ведется. Однако <…> с ЮНЕСКО все непросто. Поэтому путь до статуса объекта всемирного наследия или до отказа в присвоении такого статуса - длиной не меньше, чем три года. И мы сейчас готовим первичные документы, которые лягут в основу обращения губернатора по поводу статуса этих объектов", - сказал Шалай.

За год существования музея-заповедника его сотрудники провели большую работу по установлению собственников разрозненных объектов Владивостокской крепости, укрепились в правах на работу по сохранению и демонстрации уникальных военных сооружений. По словам директора, до основания музея-заповедника "Владивостокская крепость" многие объекты числились на балансе различных ведомств, но фактически оставались бесхозными, чем пользовались граждане, похищающие металл для перепродажи. Теперь за сохранением целостности фортов, казарм и других объектов крепости будут следить сотрудники музея, у которых есть для этого юридические основания.

"Каждый, кто будет отныне обнаружен на объекте крепости, нашими усилиями будет доведен до судебного разбирательства. <…> Никому не желаю ходить по прокуратурам и объяснять, что ты делал с этой пилой и автогеном на форте № 12 и почему у тебя в руках находится кусок козырька производства начала XX века", - сказал Шалай и отметил, что за последние 30 лет крепость потеряла больше, чем за весь советский период. Он добавил, что сейчас важно накопить правоприменительную практику, чтобы участковые, на территории которых находятся объекты крепости, понимали, что сохранение памятника федерального значения находится в том числе в зоне их компетенции.

О крепости

Исторический памятник Владивостокской крепости, возведенной на территории города в 1899-1914 годах, состоит из 124 объектов, включающих более 500 сооружений: береговых батарей, фортов, капониров и других объектов. Комплекс вошел в число самых мощных приморских крепостей мира. К началу русско-японской войны в 1904 году она включала три форта, девять полевых укреплений, 20 сухопутных батарей и 23 береговых батареи. После окончания войны и потери Порт-Артура Владивосток оказался единственным укрепленным городом и военно-морской базой российского флота в регионе.

Государственный музей-заповедник "Владивостокская крепость" создан в 2019 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Главными задачами музея-заповедника являются сохранение и популяризация уникального памятника истории и архитектуры федерального значения, а также реализация его музейно-исторического потенциала и создание новой точки притяжения туристов. За год музей-заповедник сформировал штат сотрудников, принял в оперативное управление и безвозмездное пользование ряд объектов крепости. На фортах были организованы выставки и массовые мероприятия, многие из которых были бесплатными для посещения.