В Хабаровске за ночь выпало больше трети месячной нормы осадков

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Коммунальные службы откачивают воду из дворов и с некоторых участков дорог в Хабаровске после прошедшего сильного ливня. За ночь в городе выпало больше трети месячной нормы осадков, сообщается на сайте городской администрации во вторник.

На территории Хабаровского края действует циклон, прогнозируются сильные дожди, местами очень сильные и с ветром до 15-20 м/с. В Хабаровске сейчас пасмурно, дождя пока нет.

"Сейчас ведутся работы по откачке сточных вод с придомовой территории на улице Павла Морозова, а также на ряде дорожных участков. Из городского резерва для этого выделено перекачивающее оборудование общей мощностью 320 кубометров воды в час", - говорится в сообщении.

За ночь в городе выпало 57 мм осадков при месячной норме в 155 мм. А всего с начала августа выпало 203 мм осадков, что составляет 130% от нормы. "Дорожная сеть не пострадала, движение общественного транспорта идет без сбоев. Все городские службы готовы к развитию любой ситуации", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Хабаровска по городскому хозяйству Алексея Богданова.

По его словам, всем управляющим компаниям города дано поручение следить за состоянием подвалов. За минувшие сутки сообщений о подтоплении частного сектора не поступало, однако были обращения о разрывах на линиях электропередачи. Неполадки устраняются.

Подготовка к паводку

В городе готовятся к паводку. Сейчас уровень Амура у Хабаровска составляет 390 см, он поднялся на 19 см за сутки. К 28-30 августа вода в реке, по прогнозам гидрологов, поднимется до отметок 500-580 см. Неблагоприятным для города считается уровень в 450 см, опасным - 600 см. Муниципальные службы готовятся тампонировать ливневки и откачивать воду.

К 4-7 сентября повышение уровня воды ожидается и у Комсомольска-на-Амуре - до 450-500 см. Неблагоприятной для города считается отметка 450 см, опасной - 650 см. С ночи в городе также идет дождь, подтоплены несколько участков улиц, идет промывка ливневой канализации, откачка воды.