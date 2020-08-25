Уровень реки Томь в Белогорске вырос на 8 см за шесть часов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 августа. /ТАСС/. Уровень реки Томь, которая протекает в пределах второго по населению города в Амурской области Белогорска, продолжает расти. За шесть часов уровень воды с 412 см достиг отметки в 420 см, а в поселке остров Старица, который относится к городу, готовятся эвакуировать жителей, сказали ТАСС во вторник в городской единой диспетчерской службе.

"На шесть часов утра уровень воды в реке Томь был 412 см, к 12:00 (06:00, мск) вода достигла отметки 420 см. Вода пребывает стремительно, давно превысив отметку "опасное явление", - сообщили в ЕДДС города.

По информации собеседника агентства, паводковая обстановка развивается по прошлогоднему сценарию, поэтому специалисты начали дворовой обход в селе остров Старица, предупреждают жителей о возможной эвакуации. "Но пока покидать свои дома люди отказываются", - отметил оперативный дежурный. Здесь находятся около 70 частных домов и 55 дачных участков, проживает около 160 человек.

По данным Главного управления МЧС по Амурской области, в связи с подъемом уровня воды произошел перелив на участок автодороги местного значения Белогорск - остров Старица. Сотрудниками ведомства организована переправа на технике высокой проходимости.

По прогнозу синоптиков, в среду в Амурской области местами продолжат идти сильные дожди. Специалисты прогнозируют дополнительный подъем уровня воды в районе Белогорска в период с 25 по 26 августа с достижением отметок в 430-460 см.