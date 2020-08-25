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Программу привлечения туристов на юг Приморья разработают совместно с пограничниками

Стык границ трех государств намерены сделать достопримечательностью, обустроив смотровые площадки

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Власти Приморского края совместно с пограничниками разработают программу привлечения туристов в поселок Хасан, который находится на юге Приморского края и граничит с КНР и КНДР. Об этом во вторник сообщается на сайте краевого правительства.

"Мы должны обеспечить координацию с пограничниками, чтобы понять, что можем показывать туристам. Организовать процесс получения пропусков в пограничную зону. На территории должны появиться малые средства размещения, точки общепита, с учетом того, что турпоток будет исчисляться сотнями и тысячами человек. Мы готовы взять на себя роль координатора и организатора этих процессов", - сказал заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков, слова которого приводятся в сообщении.

По поручению главы региона Олега Кожемяко будет разработана программа по привлечению туристов на территорию Хасанского района. Стык границ трех государств хотят сделать достопримечательностью, обустроив смотровые площадки и другую инфраструктуру. Власти региона считают, что это даст импульс для развития малого и среднего бизнеса с участием местных жителей, в том числе жен военнослужащих.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайДальний Восток
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