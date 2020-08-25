Власти Находки возместят ущерб 170 домовладениям, пострадавшим от паводка в августе

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Власти Находки в Приморском крае признали пострадавшими от паводка в середине августа 170 домовладений, которые в ближайшее время получат компенсацию за утерю урожая или имущества. Об этом сообщает во вторник пресс-служба администрации Находки.

"Составлено 218 актов, из которых 185 - по потере урожая, 33 - по утрате имущества первой необходимости. 170 человек предоставили необходимые для получения выплат документы", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, компенсации получат все хозяева домов, собравшие необходимый пакет документов, включая подтверждение прописки.

Прошедшие в Приморском крае в середине августа дожди вызвали подъем уровней рек в пяти районах края. В Находке, которая сильнее других городов пострадала от воды, было подтоплено около 200 огородов и подворий, в городе был введен режим ЧС.