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Пандемия COVID-19

В Магаданской области частично возобновили плановую госпитализацию

К ней приступили в Северо-Эвенском, Ягоднинском, Сусуманском, Омсукчанском, Тенькинском и Среднеканском городских округах

ТАСС, 25 августа. Плановую госпитализацию, приостановленную в апреле в связи с пандемией коронавируса, возобновляют в Магаданской области, сообщили во вторник журналистам в министерстве здравоохранения и демографической политики региона.

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"Плановая госпитализация пациентов возобновлена в Северо-Эвенском, Ягоднинском, Сусуманском, Омсукчанском, Тенькинском и Среднеканском городских округах", - сообщили в министерстве.

По информации областных властей, пока не приступили к плановой госпитализации в Магадане, Ольком и Хасынском городских округах. Там безотлагательно и в полном объеме сейчас оказывают только экстренную помощь, а также помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы и людям, находящимся на заместительной почечной терапии. Плановая госпитализация в этих округах будет возобновлена после выхода постановления губернатора региона о поэтапном снятии ограничительных мер на этих территориях.

За все время пандемии в Магаданской области зарегистрировали 1 859 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа заболевших 1 470 человек вылечились и 18 человек умерли.

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РоссияМагаданская областьПандемия COVID-19
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