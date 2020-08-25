Во Владивостоке на форуме "Армия-2020" покажут технику времен Великой Отечественной войны

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Гости военно-технического форума "Армия-2020" во Владивостоке смогут увидеть образцы военной техники времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода, в том числе трофейной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Одной из площадок форума станет филиал парка "Патриот" Восточного военного округа (ВВО) на острове Русский. Там развернута экспозиция образцов вооружения времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода. Посетители выставки смогут увидеть танки, стоявшие в разные годы на вооружении Советской армии, гусеничные тягачи, бронетранспортеры БТР-80, пусковую установку берегового ракетного комплекса "Рубеж", образцы трофейной техники - всего около 30 боевых машин", - говорится в сообщении.

Мероприятия форума будут проходить во Владивостоке на пяти площадках. Основной площадкой станет 33-й причал Тихоокеанского флота на Корабельной набережной в центре города, где пройдут церемонии открытия и закрытия. Здесь будут представлены боевые корабли и вспомогательные суда ТОФ, а также боевая техника и техника спецназначения береговых войск ВМФ и снаряжение поисково-спасательной службы.

На аэродроме Центральная Угловая в пригороде Владивостока будут выставлены образцы авиационной техники морской авиации ВМФ, самолеты и вертолеты ВВО и авиации ДОСААФ. Здесь планируется разместить для показа истребители, противолодочные самолеты и вертолеты, а также современные зенитно-ракетные комплексы. Кроме того, мероприятия форума будут проходить в Доме офицеров флота и Дальневосточном федеральном университете.

Военно-технический форум "Армия-2020" пройдет в расширенном формате в 17 городах и семи населенных пунктах на территории девяти субъектов РФ - от Республики Бурятия до Чукотского автономного округа, на 36 тематических площадках. Впервые мероприятия запланированы в Анадыре и на Курильских островах. Особое внимание при организации и проведении "Армии-2020" будет уделено мерам санитарно-эпидемиологической безопасности.