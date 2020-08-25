В Амурской области более трех тысяч первоклассников получили "губернаторские портфели"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 августа. /ТАСС/. Более 3 тыс. первоклассников из малоимущих семей в Амурской области получили "губернаторские портфели" - ранцы и канцелярские принадлежности. Наборы закупили на средства областного бюджета, сообщила во вторник пресс-служба правительства области.

"Состоялась передача портфелей первоклассникам в рамках областной акции "Губернаторский портфель". Мероприятие проходило с соблюдением санитарных мер безопасности, включая обработку рук на входе и разобщенную рассадку в зале. В этом году более 3 тыс. первоклассников из малоимущих семей собрали в школу, на приобретение ранцев и канцелярии выделено более 11 млн рублей за счет средств областного бюджета", - говорится в сообщении.

"Губернаторский портфель" - это набор тетрадей, ручек, карандашей, красок, альбомов, цветной бумаги и других школьных принадлежностей. Модели ранцев разные - для девочек и мальчиков.

Акция, направленная на поддержку малоимущих семей в Амурской области, проходит в регионе с 2002 года.