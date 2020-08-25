"Вертолеты России" поставит МЧС первый тяжелый вертолет Ми-26Т2

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) и Министерство по чрезвычайным ситуациям на форуме "Армия-2020" подписали соглашение о поставке первого тяжелого вертолета Ми-26Т2. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020" холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации "Ростех" и Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации подписали соглашение о поставке для ведомства первого тяжелого вертолета Ми-26Т2", - говорится в сообщении холдинга.

Ми-26Т2 - модернизированная версия тяжелого вертолета Ми-26Т. Благодаря новому радиоэлектронному оборудованию экипаж вертолета сокращен до трех человек. Вертолет может выполнять работы ночью и в сложных метеоусловиях. Также на вертолете реализована "стеклянная" кабина (система электронной индикации показателей приборов), установлены инерциальная навигационная система, навигационные системы "Глонасс" и Navstar, система раннего предупреждения близости земли и энергопоглощающие кресла экипажа, уточнили в "Вертолетах России". Вертолет может подниматься на высоту до 4600 м, максимальная скорость - 295 км/ч, дальность полета - 800 км с грузом. На вертолете можно эвакуировать до 82 человек, также его можно применять как топливозаправщик. Более того, вертолет может использоваться для тушения пожаров.

"Ростех поставляет МЧС линейку вертолетов, которые используются для проведения спасательных операций, медицинской эвакуации, тушения пожаров и других задач, - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. - Ми-26Т2 серийно производится и уже поставлялся иностранным заказчикам, которые по достоинству оценили эту модификацию. Уверен, что расширенные возможности Ми-26Т2 будут востребованы и при выполнении сложнейших задач, с которыми ежедневно сталкивается МЧС России".