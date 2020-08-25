Фестиваль "Бесконечное лето" пройдет на ВДНХ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Бесконечное лето" пройдет с 29 августа по 2 сентября в честь дня рождения "Городской фермы" на ВДНХ. В программе мероприятия запланированы экскурсии, квесты и тематические мастер-классы, сообщила во вторник пресс-служба АО "ВДНХ".

"С 29 августа по 2 сентября всех посетителей "Городской фермы" ВДНХ ждет праздничная программа. Фестиваль "Бесконечное лето" будет посвящен пяти разным животным, обитающим на ферме: альпака, коровам, овцам, павлинам и козам. Гости смогут узнать об их происхождении и повадках на уроке-экскурсии, сделать фигурку животного на тематических мастер-классах, а также поучаствовать в квесте по территории", - говорится в сообщении.

Появление "Городской фермы" стало возможным благодаря программе возрождения ВДНХ, стартовавшей в 2014 году. За это время здесь побывали 250 тыс. человек, прошли сотни детских праздников, тысячи экскурсий и мастер-классов. Для семейного центра была выбрана локация, исторически связанная с темой сельского хозяйства: по соседству находятся павильоны бывшего животноводческого городка выставки: № 47 "Свиноводство", № 48 "Овцеводство", № 44 "Кролиководство" и другие.

В сообщении отмечается, что сейчас на территории комплекса находится 71 животное, в том числе коровы, овцы, козы, альпака, еноты, кролики, и 31 птица - куры, утки, гуси, павлины. Ежегодно рождаются новые обитатели - в среднем 10-15 детенышей каждый год. Также сюда иногда привозят животных из зоопарков и питомников на реабилитацию. Так, в 2016 году на ферме гостил козел Тимур, известный по дружбе с тигром Амуром в Приморском сафари-парке.

Празднование дня рождения "Городской фермы" пройдет с соблюдением всех эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию, в помещениях действует масочно-перчаточный режим. Подробную информацию о расписании мероприятий и приобретению билетов можно узнать на сайте ВДНХ.