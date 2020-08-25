Кузнецова предложила разработать в Подмосковье концепцию обеспечения безопасности детей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с предложением разработать в регионе концепцию обеспечения безопасности детей. О данной инициативе Кузнецова во вторник сообщила в ходе общения с участниками летнего образовательного форума "Рубеж".

"Буквально на днях мы с Леонидом Михайловичем Рошалем встречались с губернатором Московской области и предложили ему эту концепцию безопасности создать в регионе. Для того чтобы можно было эту модель потом транслировать в другие регионы", - сказала омбудсмен.

Он пояснила, что речь идет о комплексном документе - руководстве для всех органов власти по созданию безопасных условий для жизни детей, чтобы каждое ведомство, опираясь на данный документ, вело работу в этом направлении. По словам Кузнецовой, в регионах нет системного документа, который смог бы структуризировать деятельность ведомств в этой сфере. В частности, сказала Кузнецова, речь идет об устранении нарушений на территориях и площадках, где могут находиться дети.

Кроме того, омбудсмен предложила провести совещание по теме обеспечения безопасных условий в батутных центрах и на аттракционах с участием представителей Ростехнадзора и Роспотребнадзора.