Организаторы опубликовали проекты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2021 года

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Подведомственный Рособрнадзору Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году, сообщила пресс-служба Рособрнадзора во вторник.

Данные документы являются основой для составления экзаменационных материалов. С их помощью будущие участники ЕГЭ и их преподаватели могут составить представление о том, что их ждет на экзаменах в новом учебном году.

"На сайте представлены материалы по 15 предметам, которые сдаются в форме ЕГЭ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения в КИМ ЕГЭ 2021 года по математике, физике, химии, географии, обществознанию и иностранным языкам отсутствуют. Структура и содержание КИМ по биологии не изменились, но время выполнения экзаменационной работы увеличено с 210 до 235 минут. Все основные характеристики экзаменационной работы по русскому языку также сохранены.

В ЕГЭ по литературе обновлено седьмое задание с кратким ответом: в текст с пропуском двух слов требуется вписать два литературоведческих термина или литературных факта.

ЕГЭ по информатике и истории

В КИМ по истории изменена модель задания по историческому сочинению при сохранении требований, содержащихся в задании, и максимального балла за его выполнение.

Существенные изменения произошли в ЕГЭ по информатике. Это связано с переводом экзамена с 2021 года в компьютерную форму, что позволило включить задания на практическое программирование: составление и отладка программы в выбранной участником среде программирования, работа с электронными таблицами и информационный поиск.

ФИПИ принимает все замечания и предложения по заданиям на электронный адрес fipi@fipi.ru до 1 октября 2020 года.